Funda Arar'dan Bodrum çıkarması Türk müziğinin güçlü sesi Funda Arar bayramın üçüncü gününde Bodrum Gündoğan'daki Bvs Bosphorus Otel içerisinde yer alan Günay Restaurant'ta sahne aldı

Gümüş gri, transparan, Swarovski taşlarla işlenmiş pantolonu ve ipek gömleği sahne alan Arar, güzelliğiyle izleyenleri büyüledi. Arabeskten Türk sanat müziğine, poptan rock müziğe kadar geniş repertuarıyla muhteşem bir konsere imza atan Arar'ı izlemeye gelenler arasında efsane sanatçı Orhan Gencebay ve eşi Sevim Emre de vardı.& ;







Arar sahneden, "Çok özelsiniz, çok değerlisiniz. Bütün değerli eserleriniz için bize kattıklarınız için binlerce teşekkürler" diyerek Orhan Gencebay'ı selamladı.

Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Arar, bayramın 3'üncü gününde sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Kaynak: Snob Magazin