Fulya Öztürk neden ayrıldı? Fulya Öztürk FOX Fulya ile Umudun Olsun'dan ayrıldı mı?

Fulya Öztürk neden ayrıldı? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer aldı. Fulya İle Umudun Olsun, hafta içi her gün FOX'ta yayınlanan bir televizyon programıdır. Programda her türlü yardıma ihtiyacı olan herkese yardım eli uzatılmaktadır.

FOX FULYA ÖZTÜRK PROGRAMDAN AYRILDI MI?

Hafta içi her gün FOX ekranlarında yayınlanan Fulya ile Umudun Olsun programı kısa sürede beğeni toplamıştı. Ünlü sunucunun neden dünkü programa katılmadığı merak edilirken, Öztürk'ün koronaya yakalandığı ve bu nedenle ekranlardan uzak kaldığı ortaya çıktı. Programdan ayrıldığına dair açıklama ise bulunmuyor.

"CANIM YANIYOR, RABBİME SIĞINIYORUM"

Test sonucu pozitif çıkmasının ardından hemen hastaneye kaldırılan başarılı sunucu, konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda da bulundu. Öztürk, "Canım yanıyor. Rabbime sığınıyorum" dedi.

Ünlü sunucu, 2020 yılında da koronavirüse yakalanmış ve ağır bir şekilde geçirmişti.

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