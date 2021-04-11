Fulin'den olay video

Fulin'in, paylaştığı video, kısa sürede olay yarattı. Şarkıcının, görüntüleri Tiktok ve sosyal medyanın gündemi oldu. İşte detaylar...

Söylediği eserler ve yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Fulin'in, şpagat hareketi olay oldu. TikTok, şarkıcının video'sunu,'Keşfet' ana sayfasında en başa tutturdu. Görüntü, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı. Fulin'in son eseri 'Dizimde Yara', fizy'in 'Kafamda Çalan Şarkılar' listesine girdi. Eser, çıktığı ilk günden beri konuşulmaya devam ediyor.

Kaynak: Snob Magazin