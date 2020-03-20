Fuat güner: "Paris Charles De Gaulle havalimanı"nın yollarını ben yaptım! İpek Açar'ın Cuma akşamları TRT Müzik ekranlarında yayınlanan İpek Açar ile İpek Yolu Programı'nın bu haftaki konuğu Türk Pop Rock müziğinin en önemli gruplarından MFÖ'nün üyelerinden Fuat Güner oldu.

Fuat Güner ve İpek Açar, muhteşem bir konser çekimi gerçekleştirdi ve düetler yaptılar. Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Bölümü mezunu olan Fuat Güner, bir dönem mühendislik yaptığını söyleyerek, karayollarında ve özel bir şirkette çalıştığını söyledi.

Güner;"Paris Charles de Gaulle Havalimanı'nın yollarını ben yaptım, kimse bilmez" dedi. Fuat Güner'in katıldığı İpek Açar ile İpek Yolu programı bu akşam TRT Müzik ekranında olacak.

Kaynak: Bültenler