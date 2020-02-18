Fuarda "telefona 45 dakika ara" verip kitap okudular

18.02.2020 16:12 | Son Güncelleme: 18.02.2020 16:18

İnegöl Belediyesi tarafından düzenlenen Kitap Günleri Fuarı'nda, özellikle yeni neslin teknoloji bağımlılığına dikkati çekmek için "Telefona 45 Dakika Ara" etkinliği düzenlendi.

Belediye Başkanı Alper Taban'ın da katıldığı etkinlikte yer alan öğrencilere, okudukları kitaplar hediye edildi.

Taban, konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Fuarımızda telefona 45 dakika ara dedik. Kitap günleri fuarımız 10 gün sürecek. Kitap bilincinin artırılması adına ciddi gayretimiz var. Vaktimizi alan internet, sosyal medya, telefonlar, bilgisayarlardan uzak olabilmek amacıyla böyle bir kitap okuma etkinliği düzenliyoruz. Bu sayede ben de kitap okudum. Kitap fuarı süresince 100 kitaptan oluşan kitap etkinliğimiz var. Çekilişle 100 kitabın sahibini belirlemiş olacağız. Fuarımız canlı bir şekilde devam ediyor.

Kitap fuarımız büyüyerek devam ediyor. İnegöl'de 60 bin öğrenci var. 30 binini fuarımıza taşıdık. Çevre illerden gelecek vatandaşlarımız da var. 10 günde 110 bin öğrenciye ulaşmak istiyoruz. Geçen yıl 100 bin kişiye ulaşmıştık."

Etkinlikte kitap okuyan öğrencilerden Melis Aslan da "Bu imkanı sağlayan belediyemize teşekkür ediyorum. Biz de telefonlarımızı kapatıp kitap okuyoruz. Ayrıca kitap hediyesi de aldık." dedi.

Ceyda Yüce ise "Güzel bir etkinlik. Bana da kitap hediye edildi, mutluyum." diye konuştu.

Kaynak: AA