Freni boşalıp evin çatısına çarpan çöp kamyonunun sürücüsü yaralandı

25.11.2019 14:02 | Son Güncelleme: 25.11.2019 14:34

Edirne'de freni boşalınca evin çatısına çarparak durabilen çöp kamyonunun sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ahmet Toprak'ın kullandığı 34 VY 4483 plakalı çöp kamyonu, Umurbey Mahallesi'nde freninin boşalması üzerine elektrik direği ve yol kenarındaki bir evin çatısına çarptı.

Kazada yaralanan sürücü Toprak, 112 Acil Servis ekiplerince Edirne Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kamyonun çarptığı evin sahibi Şevki Kuse, kazanın ardından evlerinde maddi hasar oluştuğunu söyledi.

Kaza anında 73 yaşındaki annesinin evde olduğunu aktaran Kuse, "Annemin durumu iyi, ancak çok korkmuş, sağlık ekipleri yardımcı oldu. Evde doğal gaz ve elektriği kestiler." dedi.

Kaynak: AA