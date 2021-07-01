Freni boşalan minibüsün altında kalan Eren hayatını kaybetti
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Freni boşalan minibüsün altında kalan Eren hayatını kaybetti

Freni boşalan minibüsün altında kalan Eren hayatını kaybetti
Demirören Haber Ajansı / Kamil Şeker - Haberler | Güncel

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde yol kenarında oynayan 2 yaşındaki Eren Kapçak, iddiaya göre freni boşalan minibüsün altında kalarak hayatını kaybetti.

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde yol kenarında oynayan 2 yaşındaki Eren Kapçak, iddiaya göre freni boşalan minibüsün altında kalarak hayatını kaybetti. 

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Üzümlü Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi açıklanmayan 33 FF 379 plakalı minibüs, iddiaya göre freni boşalması sonucu yol kenarında oynayan Eren Kapçak'a çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibi, minibüsün çaptığı Eren bebeğin öldüğünü belirledi. Savcının ve polisin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından Eren bebeğin cansız bedeni, otopsi için Düziçi Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.İsmi açıklanmayan sürücüyü gözaltına alan polis, soruşturmaya devam ediyor. 


Freni boşalan minibüsün altında kalan Eren hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kamil Şeker

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