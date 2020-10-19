Freni boşalan minibüse, kamyon çarptı: 1 yaralı
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Freni boşalan minibüse, kamyon çarptı: 1 yaralı

19.10.2020 13:49 | Son Güncelleme: 19.10.2020 13:53
Freni boşalan minibüse, kamyon çarptı: 1 yaralı

GAZİANTEP'te, park halindeyken freninin boşalması sonucu rampadan kayan minibüse, toprak yüklü kamyon çarptı.

GAZİANTEP'te, park halindeyken freninin boşalması sonucu rampadan kayan minibüse, toprak yüklü kamyon çarptı. Devrilen kamyonun sürücüsünün yaralandığı kaza, güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Yeşilkent Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. İbrahim Bal, 27 AU 757 plakalı minibüsünü rampada park ettikten sonra araçtan indi. Bal'ın ayrılmasından kısa süre sonra freninin boşalmasıyla rampadan kayan minibüse, Celal Kılıç'ın kullandığı 27 ACZ 17 plakalı kamyon çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen kamyonda yüklü toprak yola savrulurken, sürücü Celal Kılıç ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Celal Kılıç, daha sonra ambulansla Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kaldırılarak tedaviye alındı.

KAZA ANI KAMERADAÖte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, freni boşalan minibüsün rampadan kayarak, kamyonla çarpışması yer alıyor.Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Freni boşalan minibüse, kamyon çarptı: 1 yaralı
Freni boşalan minibüse, kamyon çarptı: 1 yaralı
Freni boşalan minibüse, kamyon çarptı: 1 yaralı
Freni boşalan minibüse, kamyon çarptı: 1 yaralı
Freni boşalan minibüse, kamyon çarptı: 1 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KANLI

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