Freni boşalan kamyon dağın yamacına çarptı, sürücü öldü
KARAMAN'ın Başyayla ilçesinde, freni boşalan kamyon kontrolden çıkarak yamaca çarptı.
28.07.2020 18:13 | Son Güncelleme: 28.07.2020 18:18
KARAMAN'ın Başyayla ilçesinde, freni boşalan kamyon kontrolden çıkarak yamaca çarptı. Kazada sürücü Mustafa Bayrakçı (57), hayatını kaybetti.
Kaza, saat 16.00 sıralarında Başyayla- Ermenek karayolu Kaşaluk mevkisinde meydana geldi. Mustafa Bayrakçı yönetimindeki 42 AP 674 plakalı hafriyat kamyonu, freninin boşalması sonucu kontrolden çıkıp, yolun kenarındaki dağın yamacına çarptı. Kazada sürücü Bayrakçı yaşamını yitirdi. Bayrakçı'nın cansız bedeni otopsi için Ermenek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA