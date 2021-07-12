Fren yerine gaza basınca komşusunun bahçesine uçtu
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Fren yerine gaza basınca komşusunun bahçesine uçtu

Fren yerine gaza basınca komşusunun bahçesine uçtu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde fren yerine gaza basan sürücünün idaresindeki otomobil evin bahçesine girdi.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde fren yerine gaza basan sürücünün idaresindeki otomobil evin bahçesine girdi. Otomobilde bulunan 2'si çocuk 4 kişi ise vatandaşlar tarafından çıkarıldı.

Kaza, Gölcük ilçesi Değirmendere Yalı Mahallesi Yıldız Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 NG 170 plakalı otomobiliyle seyir halinde ilerleyen A.E., fren yerine gaza bastı. Aniden hareketlenen otomobil, A.E'nin komşusunun bahçesine girdi. Kaza sebebiyle araçta bulunan 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Kazayı görenler aracın arka camlarını kırarak içinde bulunan yaralılar M.Y., A.E., G.U. ve Y.U'yu dışarıya çıkardı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmasıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki müdahalelerin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Fren yerine gaza basınca komşusunun bahçesine uçtu
Fren yerine gaza basınca komşusunun bahçesine uçtu
Fren yerine gaza basınca komşusunun bahçesine uçtu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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