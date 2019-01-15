Freezone Birincisi Umur Doma'nın İlk Single'ı Çıktı

Vodafone'un gençlik markası Vodafone FreeZone'un Türkiye'nin yeni genç sesini belirlemek amacıyla geçen yıl ilk kez düzenlediği "Vodafone FreeZone Son Ses Online Müzik Yarışması"nın birincisi Umur Doma, ilk single çalışması "Fantastik" ile müzik piyasasına giriş yaptı.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, "Fantastik", GNL etiketiyle tüm platformlarda yayınlanırken, Umur Doma da romantik sesi ve özgün yorumu ile müzikseverlerden tam not aldı.

Türkiye'nin ilk online müzik yarışmasında yaklaşık 3 bin 500 kişi arasından halk oylamasıyla birinci seçilen 21 yaşındaki genç şarkıcı Umur Doma, yarışma sonrası yoğun bir prodüksiyon sürecine girerek "Fantastik" şarkısını hazırladı.

Şarkının sözlerini daha önce birçok hit şarkıya imza atan Onur Özdemir (Onurr), müziğini Ozan Bayraşa ve Onur Özdemir (Onurr) ile birlikte hazırlayan Umur Doma, düzenlemesi için de Ozan Bayraşa ile çalıştı. Kayıtları Vodafone FreeZone Stüdyo ve Lonca Stüdyo'da tamamlanan şarkıda Onurr vokalleriyle de Umur Doma'ya destek oldu.



Umur Doma'nın ilk single çalışması, Vodafone Türkiye Pazarlama Direktörü Nedim Baytorun, GNL Entertainment Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Alp Çağrı Günal ve Umur Doma'nın katılımıyla Vodafone Park'ta düzenlenen toplantıda tanıtıldı.



"Güzel bir çalışma oldu"

Burada bir değerlendirme yapan Vodafone Türkiye Pazarlama Direktörü Baytorun, "Geçen yıl birincisini düzenlediğimiz Vodafone FreeZone Son Ses Online Müzik Yarışması ile gençlerimize Türkiye'nin yeni genç sesi olma konusunda fırsat eşitliği sunduk. Yarışmamıza 81 ilden yaklaşık 3 bin 500 başvuru oldu. Yarışma için ülkemizin dört bir yanında toplam 55 binden fazla oy kullanıldı. Amatör yarışmacıların Vodafone FreeZone YouTube kanalındaki videolarının izlenme sayısı 2 milyondan fazla oldu." ifadelerini kullandı.

Canlı yayınlanan büyük finalin 2 milyondan fazla izlenmeye ulaştığını bildiren Baytorun, "Yarışmamızın birincisi Umur Doma için single hazırlanacağını duyurmuştuk. Söz verdiğimiz gibi, GNL'nin değerli katkılarıyla, Umur'un ilk single'ı hazırlandı ve müzikseverlerin beğenisine sunuldu. Güzel bir çalışma oldu. Başta Umur olmak üzere single'da emeği geçen herkesi kutluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Usta isimlerle güzel bir ekip çalışmasına imza attık"

GNL Entertainment Kurucusu ve CEO'su Alp Çağrı Günal, "Projeye birçok besteci, söz yazarı ve aranjör ile Umur özelinde görüşerek şarkı arayışımızla başladık. Dinlediğimiz alternatifler arasında Umur'a en çok yakışacak şarkının kendi şarkısı olduğunu düşündük. Ancak herkese hitap edebilecek bir hale gelmesi için üzerinde çalışılması gereken bir şarkıydı." ifadelerini kullandı.

Bunun için doğru bir aranjörden önce beste gelişimine katkı sağlayacak bir mentora ihtiyaçları olduğunu aktaran Günal, Onur Özdemir ile Umur'u bir araya getirip aranjör Ozan Bayraşa eşliğinde bestenin gelişimiyle ilgili yaklaşık bir ay kadar çalıştıklarını bildirdi.

Günal, şunları kaydetti:

"Eş zamanlı olarak şarkının iskeleti için çalışmalara başlandı. Vokal kayıtlarımızı Vodafone FreeZone Stüdyo ve Lonca Stüdyo'da tamamladık. Şarkının isminin ise 'Fantastik' olması yönünde karar kıldık. Hem benzer isimde şarkı olmaması hem de şarkıyı destekleyen bir slogan olması nedeniyle bu ismi seçtik. GNL olarak, süreç boyunca Umur'un yanında olmaya devam edeceğiz."

Umur Doma ise "Vodafone FreeZone'un yarışması benim için eşsiz bir deneyim oldu. Hayatımda yeni bir sayfanın açıldığını söyleyebilirim. Yarışma sonrası yoğun ve keyifli bir hazırlık döneminin ardından ilk single'ım piyasaya çıktı. Her biri kendi alanında usta isimlerle güzel bir ekip çalışmasına imza attık. Çok heyecanlıyım. Beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

"Fantastik" klip hazır

Verilen bilgiye göre, Umur Doma'nın "Fantastik" şarkısı için bir klip de çekildi. Çekimleri 4 farklı mekanda tamamlanan klibin yönetmenliğini Uluç Yemen Aslan üstlendi.

Klipte Umur Doma'ya genç model Burcu Yurdakon eşlik etti. Beyoğlu'nun arka sokaklarında başlayıp Vodafone FreeZone Stüdyo'da sonlanan klipte, Umur ve kız arkadaşı, fantastik güçler veren "işaret kolyeleri" sayesinde kötü adamların elinden kurtulan ve müziğin sihirli dünyasına sığınan iki aşığı canlandırıyor.

Kaynak: AA