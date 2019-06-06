Freedom House 2019 raporu: Dünya genelinde basın özgürlüğü geriliyor
'Özgürlük ve Basın 2019' başlıklı raporda basın özgürlüğünün kısa zamanda ciddi gerilemeler yaşandığı ülkelerde halkın yüzde 75'inin klasik anlamdaki medya mecralarına artık güven duymadığına dikkat çekiliyor. Türkiye'nin 'özgür olmayan' ülkeler kategorisindeki yeri değişmedi.
Freedom House tarafından yayınlanan son rapora göre basın özgürlüğü dünya genelinde düşüş trendi yaşarken, baskıların arttığı ülkelerde alternatif medya platformlarına olan ilgi artıyor.
'Özgürlük ve Basın 2019' başlıklı raporda basın özgürlüğünün kısa zamanda ciddi gerilemeler yaşandığı ülkelerde halkın yüzde 75'inin klasik anlamdaki medya mecralarına artık güven duymadığına dikkat çekiliyor. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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