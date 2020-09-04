Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezon formalarını tanıttı
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Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezon formalarını tanıttı

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da, yeni sezon formaları hazırlanan kliple taraftarın beğenisine sunuldu.

04.09.2020 20:49 | Son Güncelleme: 04.09.2020 20:53

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da, yeni sezon formaları hazırlanan kliple taraftarın beğenisine sunuldu.

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Toros", "Arma", "Yivli" ve "Yakamoz" adı verilen yeni tasarımlı 4 farklı formanın tanıtımı gerçekleştirildi.

Yeni sezon formaları için hazırlanan, taraftara da yer verilen klipte ve fotoğraflarda, Antalyaspor'un yıldız oyuncusu Lukas Podolski, yeni transferi Sidney Sam, Serdar Gürler ile Bahadır Öztürk yer aldı.

Ayrıca paylaşımda, "Ruhunu şehrinden alan formalarımız ile yeni sezona hazırız." ifadesi kullanıldı.

Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezon formalarını tanıttı

Kaynak: AA

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