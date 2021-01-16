Fransızlar güvenlik yasa tasarısına karşı özgürlüklerini korumak için yürüdü
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Fransızlar güvenlik yasa tasarısına karşı özgürlüklerini korumak için yürüdü

16.01.2021 20:41 | Son Güncelleme: 16.01.2021 20:44
Fransızlar güvenlik yasa tasarısına karşı özgürlüklerini korumak için yürüdü

Fransa'da vatandaşlar tartışmalı genel güvenlik yasa tasarısına karşı protestolar düzenledi, özgürlüklerinin korunması için yürüyüş yaptı.

Fransa'da vatandaşlar tartışmalı genel güvenlik yasa tasarısına karşı protestolar düzenledi, özgürlüklerinin korunması için yürüyüş yaptı.

Başkent Paris başta olmak üzere ülkenin birçok kentinde organize edilen protestolarda göstericiler, güvenlik güçlerinin görüntülerinin sosyal mecralarda yayımlanmasını yasaklayan yasa tasarısının geri çekilmesini istedi.

Binlerce gösterici, Daumesnil Meydanı'ndan Bastille Meydanı'na "Polis her yerde, adalet hiçbir yerde", "Polis devleti gösteri yapmamızı engelleyemez" sloganları attı.

Polis, gösteri alanında konser düzenleme girişiminde bulunan gruba müdahale ederek ekipmanlarına el koydu.

Güvenlik güçleri kendilerine kar topu fırlatan göstericilere göz yaşartıcı gazla karşılık verdi.

Uluslararası Af Örgütü, İnsan Hakları Ligi gibi kuruluşların öncülüğünde ülke genelinde 80'den fazla gösteri düzenlenmesi planlanıyor.

Mart ayında senatoda ele alınacak genel güvenlik yasa tasarısının 22. maddesi polislerin ve jandarmanın gösterileri izlemek için insansız hava araçları kullanmasını içeriyor.

Tasarıda, polisin kamusal alanda çekilmiş görüntüleri kullanma yetkisi genişletilirken, gösteriler sırasında helikopter ya da insansız hava araçlarının çektiği videoların yayınlanmasına da imkan tanınıyor.

Tasarının güvenlik güçlerinin görüntülerini yayımlayanlara 1 yıl hapis ve 45 bin avroya kadar para cezası verilmesini öngören 24. maddesinin, artan tepkiler üzerine yeniden düzenlenmesi kararlaştırılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

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