Fransızlar Chirac'ı son yolculuğuna uğurluyor: Dünya liderleri Paris'te buluştu
Dünyanın dört bir yanından gelen 80’e yakın lider Fransa’nın eski Cumhurbaşkanı Jacques Chirac’ın cenaze töreni için başkent Paris’te buluştu.
Dünyanın dört bir yanından gelen 80'e yakın lider Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Jacques Chirac'ın cenaze töreni için başkent Paris'te buluştu.
ABD'nin eski Başkanı Bill Clinton, Almanya'nın eski Başbakanı Gerhard Schröder, İspanya'nın eski Başbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero dışında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 86 yaşında ölen Chirac'ı uğurlamak için Paris'e gelen liderler arasında yer alıyor. Euronews.com'da Görüntüle