Fransa ve İspanya Seçime Gidilmezse Guiado'yu Venezuela'nın Geçici Başkanı Olarak Tanıyacaklarını Duyurdu

ABD'den sonra Fransa ve İspanya da Venezuela'da seçime gidilmediği taktirde, muhalefet lideri Guiado'yu geçici başkan olarak tanıyacaklarını duyurdu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yeni seçim tarihi açıklanmadığı takdirde Venezuela Meclis Başkanı Juan Guiado'yu devlet başkanı olarak tanıyacağını duyurdu.

8 GÜN İÇERİSİNDE SEÇİM KARARI ALINMASI İSTENDİ

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de 8 gün içerisinde seçim kararı alınmadığı takdirde Guaido'nun devlet başkanı olarak tanınması için AB'ye çağrı yaptı.

AVRUPA BİRLİĞİ TARAFINDAN TANINMASI İSTENDİ

Ayrıca İspanya Başbakanı, kendini "geçici devlet başkanı" ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun Avrupa Birliği tarafından tanınmasını istediklerini açıkladı.