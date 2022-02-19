Fransa, vatandaşlarından Ukrayna'yı terk etmesini istedi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fransa, vatandaşlarından Ukrayna'yı terk etmesini istedi

AA, Yusuf Özcan - Güncel
 - Güncelleme:
Fransa, vatandaşlarından Ukrayna'yı terk etmesini istedi

Fransa, vatandaşlarından Ukrayna'yı terk etmesini talep etti.

Fransa, vatandaşlarından Ukrayna'yı terk etmesini talep etti.

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'ya yönelik "seyahat" uyarısını güncelledi.

Rus askerlerinin Ukrayna sınırına yığılmasıyla oluşan gerginlik nedeniyle Ukrayna'nın kuzey ve doğu sınır bölgelerine gidilmemesi ve burada bulunanların derhal ayrılması tavsiye edildi.

Fransız vatandaşlarından Ukrayna'yı terk etmeleri, bu ülkeye yapılması planlanan ve zorunlu olmayan seyahatlerin ertelenmesi istendi.

???????

AA / Yusuf Özcan - Güncel

Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna, Fransa, Rus, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title