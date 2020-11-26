Fransa Senatosu hükümete sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni tanımayı tavsiye etti

Savaş suçu işleyen Ermenistan'ı açıkça destekleyen Fransa'da senato skandal bir karar aldı. Fransız senatosu sözde "Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni" tanıyan kararı onayladı. Senatoda sembolik değere sahip karar, 1 'hayır' oyuna karşı 305 'evet' oyuyla kabul edildi. 30 Senatör ise 'çekimser' oy kullandı.

Fransa Senatosu, Paris hükümetini sözde 'Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni tanımaya çağıran tavsiye niteliğindeki kararı kabul etti. Herhangi bir bağlayıcılığı bulunmayan önergenin oylamasında 305 senatör hükümete, sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin tanınmasını tavsiye etti.

SAVAŞ SUÇLARINA İLİŞKİN SORUŞTURMA AÇILMASI TALEP EDİLDİ

Kararda, Fransa'nın Ermenilere insani yardımda bulunması ve Dağlık Karabağ'da işlenen "savaş suçlarına" ilişkin uluslararası soruşturma açılmasını talep etmesi gerektiği belirtildi. Ermenilere ait dini ve kültürel mirasın koruması gerektiği ifade edilirken, Dağlık Karabağ'da yerlerinden edilenlerin evlerine geri dönebilmesine yardım edilmesi gerektiği kaydedildi.

SÖZDE DAĞLIK KARABAĞ CUMHURİYETİ'Nİ TANIMA ÇAĞRISI

Senato Fransız hükümetine sözde "Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni" tanıma çağrısında da bulunuldu. Sözde "Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni" tanıyan karar kabul edildi ancak Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan ateşkes anlaşmasında, Dağlık Karabağ'ın statüsünü belirten unsur bulunmuyor.

FRANSA, ERMENİSTAN'A DESTEK VERMEKLE ELEŞTİRİLİYOR

Ayrıca Birleşmiş Milletler'e göre, Dağlık Karabağ Azerbaycan toprağı olarak kabul ediliyor. Fransa, AGİT Minsk Grubu Eş Başkanı ülkelerden biri olarak Dağlık Karabağ sorununda tarafsızlığını yitirmekle ve Ermenistan'a destek vermekle eleştiriliyor.

AZERBAYCAN'DAN SERT TEPKİ: TARAFLI VE PROVOKASYON

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Fransız Senatosunun sözde "Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni" tanıyan kararının "taraflı" ve "provokasyon" olduğunu açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Fransız Senatosunun sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni tanıyan kararı değerlendirildi.

Söz konusu kararın Ermenistan yanlısı senatörler tarafından önerildiği belirtilen açıklamada, "Fransız senatosunun taraflı bir karar onaylaması provokasyon olarak kabul edilebilir." ifadelerine yer verildi.

"TARAFSIZLIĞI KONUSUNDA CİDDİ ŞÜPHE UYANDIRIYOR"

Senatoda onaylanan kararın yasal gücü olmadığı kaydedilen açıklamada, "Arabuluculuk rolünü üstlenen bir ülke tarafından böyle bir kararın kabul edilmesi, bu ülkenin tarafsızlığı konusunda ciddi şüphe uyandırıyor. Bu karar, Azerbaycan toplumunda adil bir arabulucu olan Fransa'nın itibarını da baltalıyor." değerlendirmesi yapıldı.

Fransa'daki Ermenilerin Dağlık Karabağ meselesini seçim öncesi kullandığı vurgulanan açıklamada, Fransa hükümetinin Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü desteklediği anımsatıldı.

Açıklamada, "Fransız Senatosu, önyargılı kararlar kabul etmesi yerine bölgede barış, istikrar ve gelişime hizmet edecek faaliyetlerle meşgul olarak hem Fransa'nın çıkarına hem de bölgenin sürdürülebilir kalkınmasına yardımcı olur." ifadeleri kullanıldı.