14 AB ülkesi, Akdeniz'deki göçmenleri paylaşmayı kabul etti

Avrupa Birliği'ne üye 14 ülke Akdeniz'de kurtarılan sığınmacıların paylaştırılmasını öngören mekanizmayı kabul etti. Kararı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron kamuoyuna duyurdu.

Avrupa Birliği'ne üye 14 ülke, Akdeniz'de kurtarılan sığınmacıların paylaşılması için Almanya ve Fransa tarafından önerilen "dayanışma mekanizmasını" kabul etti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 28 üye ülkenin dış ve iç işleri bakanlarını bir araya getiren Paris'teki zirvenin sonucunu bu şekilde kamuoyuna duyurdu.

SÖZ VEREN ÜLKELER

Macron, 14 ülkeden sekizinin de yeni mekanizmaya "aktif" katılım sözü verdiğini belirtti. Reuters'in Fransız hükümet çevrelerine dayandırdığı haberine göre bu ülkeler Almanya ve Fransa'nın yanı sıra Portekiz, İrlanda, Finlandiya, Litvanya, Hırvatistan ve Lüksemburg.

Macron Paris'te yaptığı açıklamada diğer ülkeleri de Akdeniz'de kurtarılan sığınmacıların paylaşımıyla ilgili mekanizmaya katmak için adımlar atacaklarını söyledi.

İTALYA KARŞI ÇIKTI

Öneriye karşı çıkan ülkelerin başında İtalya geliyor. Roma, Akdeniz'de sığınmacıları kurtarma gemilerinin limanlarına yanaşmasına izin vermiyor.

İtalya ve Malta geçen hafta Finlandiya'daki Avrupa Birliği içişleri bakanları zirvesinde sözkonusu öneriyi reddetmişti. İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini Paris'teki zirveye de katılmadı.

Macron zirve öncesinde de Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ve Uluslararası Göç Örgütü Başkanı Antonio Vitorino ile bir araya geldi. Grandi ve Vitorino zirvede alınan kararı memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Bu durumda ortak hareket edilmesi herkesin çıkarınadır" açıklaması yaptı.

NE OLMUŞTU?

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da Paris'teki zirve öncesinde yaptığı açıklamada yeterince sayıda ülkenin katılım göstermesi halinde AB'nin Akdeniz'deki kurtarma girişimlerine uyguladığı blokajın kaldırılabileceğini söylemişti.

Maas İtalya ve Malta'nın sığınmacı yükünün azaltılması için ise Avrupa iltica sisteminin değişmesi gerektiğini belirtmişti.

Haziran ayında iki hafta boyunca Akdeniz'de bekletilen Sea-Watch'a ait gemiye yanaşma izni vermeyen İtalya, kurtardığı sığınmacılarla izinsiz olarak Lampedusa limanına yanaşan geminin kaptanı Carola Rackete'yi gözaltına almış, yardım gemisine de el koymuştu. Serbest bırakılan Rackete'ye, yasa dışı göçe yardım ve İtalya karasularını ihlal suçlaması yöneltilmişti.