Fransa'nın doğusunda balon festivali: Bin sıcak hava balonu göğe yükseliyor

Fransa'nın doğusunda gökyüzü sıcak hava balonları ile doldu. 29 Temmuz'da başlayan "Grand Est Mondial Air Ballons" Festivali'nde Nancy ve Metz şehirlerinden havalanan 456 balon gökyüzünü renge boğdu.

Toplam bin balonun havalanacağı etkinlikte bir rekor demesi de yapılacak. Festivalde organizatörler bir saat içinde beş yüz adet balonu aynı anda havalandırmayı deneyecek. Euronews.com'da Görüntüle