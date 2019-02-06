Fransa'nın 24 Nisan'ı 'Ermeni Soykırımını Anma Günü' İlan Etmesine Bir Tepki de Kılıçdaroğlu'ndan: Şiddetle Kınıyoruz

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 1915 olaylarının yıldönümü olan 24 Nisan'ı 'Ermeni soykırımını anma günü' ilan ettiğini açıkladı. Karara tepki gösteren CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un 24 Nisan tarihini sözde Ermeni soykırımını anma günü olarak ilan edeceğini açıklamasını derin bir üzüntü ile karşılıyor ve şiddetle kınıyorum." dedi.

Kılıçdaroğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"DERİN BİR ÜZÜNTÜ İLE KARŞILIYOR VE ŞİDDETLE KINIYORUM"

"Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 24 Nisan tarihini sözde Ermeni soykırımını anma günü olarak ilan edeceğini açıklamasını derin bir üzüntü ile karşılıyor ve şiddetle kınıyorum. 1915 yılında yaşanan ve hem Ermeniler için hem Türkler için büyük bir travma yaratan olaylar iki halkın hafızasında derin yaralar bırakan bir trajedi oluşturmaktadır."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

"ÜÇÜNCÜ ÜLKELERİN BU KONU KARAR ALMALARI YERSİZ"

"Bu trajedinin izlerini silmek ve hafızalarda bıraktığı yaraları onarmak üçüncü ülkelerin bu konuda yersiz ve gereksiz kararlar almaları ile mümkün değildir. Geçmişte yaşanan acı olayların günlük siyasi hesaplara malzeme yapılması, iki toplum arasında yeniden köprü kurulmasına yardımcı olmamaktadır."

"AYRIŞMAYI ORTADAN KALDIRACAK ADIMLAR ATILMALI"

"Yapılması gereken, Türkiye ve Ermenistan halklarının ayrışmasını ortadan kaldıracak adımların atılması ve yeni nesillerin çatışmacı değil barışçı bir anlayış esasına dayalı biçimde geleceğe bakmalarını sağlamak olmalıdır. Türkiye ve Ermenistan üçüncü ülkelerin müdahalesi olmaksızın bunu pek ala başarabilecek imkana sahiptirler."

TÜRKİYE'DEN İLK TEPKİ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 1915 olaylarının yıldönümü olan 24 Nisan'ı 'Ermeni soykırımını anma günü' ilan etmesine tepki gösterdi. Macron'un açıklamalarını şiddetle kınadıklarını söyleyen Kalın, kararın Türkiye açısından hiçbir hükmünün olmadığını ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın

NE OLMUŞTU?

Ermeni derneklerinin koordinasyon konseyi olan Ermeni Organizasyonlar Koordinasyon Konseyi'nin (CCAF) gelenekselleşen yemeğine davetli olan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yaptığı konuşmada, 24 Nisan gününü Ermeni Soykırımı anma günü ilan ettiğini açıkladı.

Macron daha sonra Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Fransa tarihle yüzleşir. Gelecek birkaç hafta içerisinde söz verdiğim gibi 24 Nisan'ı Ermeni soykırımını anma günü ilan ediyoruz" ifadelerini kullandı.