Fransa, Kiev büyükelçiliğini Lviv'e taşıdı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fransa, Kiev büyükelçiliğini Lviv'e taşıdı

AA, Yusuf Özcan - Güncel
 - Güncelleme:
Fransa, Kiev büyükelçiliğini Lviv'e taşıdı

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Ukrayna'daki Kiev büyükelçiliğini Lviv'e taşıdıklarını belirtti.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Ukrayna'daki Kiev büyükelçiliğini Lviv'e taşıdıklarını belirtti.

Le Drian, BFMTV kanalında yaptığı açıklamada, "riskler ve saldırılar" nedeniyle Kiev büyükelçiliğinin Lviv'e taşındığını, büyükelçinin görevine devam edeceğini söyledi.

Rusya- Ukrayna savaşında Fransa'nın taraf olmadığını ve Ukrayna'ya asker göndermeyeceğini ifade eden Le Drian, ülkesinin mücadele eden halkın yanında olduğunu vurguladı.

Le Drian, Rusya'nın nükleer silahlar ve hipersonik füzeleri de kapsayan "caydırıcı güçlerini" özel savaş görevi durumuna geçirme adımını "orantısız tehdit" olarak değerlendirdi.

Putin'in "iletişim savaşını" kaybettiğini dile getiren Le Drian, Ukrayna halkının direnişinin ve Rus askerlerini geri püskürtme kapasitesinin kendisini etkilediğini kaydetti.

AA / Yusuf Özcan - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna, Fransa, Kiev, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title