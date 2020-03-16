Fransa, Kanada ve Rusya, koronavirüs nedeniyle sınırlarını kapatma kararı aldı Fransa, Kanada ve Rusya, dünyada hızla yayılarak çok sayıda insanın ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle sınırlarını kapatma kararı aldı.

İlk çıkış noktası Çin'in Vuhan kenti olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle şu ana kadar 7 binin üzerinde insan yaşamını yitirdi. Hızla yayılan ölümcül virüs dünyada büyük panik yaratırken, Fransa, Rusya ve Kanada; virüsün yayılmasını önlemek amacıyla sınırlarını yabancı ülke vatandaşlarına kapatma kararı aldı.

RUSYA, SINIRLARINI 1 MAYIS'A KADAR KAPATTI

Rusya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yabancı ülke vatandaşlarının ülkeye girişini 1 Mayıs'a kadar yasaklandı.

Hükumetin resmi internet sayfasında yayımlanan açıklamada, salgın nedeniyle yabancı ülke vatandaşlarının Rusya'ya girişinin yasaklandığı belirtildi. Yasağın 18 Mart-1 Mayıs arasında uygulanacağı vurgulanan açıklamada, "Rusya'ya girişte getirilen kısıtlamalar, kalıcı oturum sahiplerini, diplomatik görevlileri, uçak ve gemi mürettebatını ve Rus havalimanlarından transit geçişleri kapsamıyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, yasağın, Dünya Sağlık Örgütü'nün tavsiyeleri doğrultusunda alındığını vurgulandı.

Öte yandan, Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konan kişilerin sayısı, son 24 saatte 30 kişi artarak, 93'e çıktı.

KANADA, KOVİD-19 SALGINI NEDENİYLE SINIRLARINI YABANCILARA KAPATTI

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Kanada vatandaşı veya daimi göçmen oturumu bulunmayan tüm yolcuların ülkeye girişinin yasaklandığını bildirdi.

Trudeau, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 salgını nedeniyle aldıkları bir dizi önlemi açıkladı.

Kanada vatandaşı veya daimi göçmen oturumu bulunmayan tüm yolcuların ülkeye girişinin yasaklandığını duyuran Trudeau, bu yasaktan hava yolu şirketlerinin uçuş personeli, ABD vatandaşları, diplomatlar, Kanada vatandaşlarının yakın aile üyelerinin muaf olduğunu dile getirdi.

Trudeau, hastalık belirtisi gösterenlerin Kanada'ya uçuş yapmasına izin verilmeyeceğini ifade etti.

Başbakan Trudeau, hava operatörlerinden, Kanada Halk Sağlığı Kurumunun kurallarına göre, her yolcunun temel sağlık değerlendirmesini tamamlamaları gerekeceğini söyledi.

KANADA'DA 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kovid-19 salgınının görüldüğü ülkelerden biri olan Kanada'da, yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı bugün 3 kişi daha artarak, toplamda 4'e yükseldi.

Öte yandan virüsten enfekte olanların sayısı da 376'ya yükseldi.

FRANSA DA SINIRLARINI KAPATTI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise, ulusa sesleniş konuşmasında, koronavirüse karşı savaş içerisinde olduklarını belirterek, yeni tip koronavirüs nedeniyle ülke genelinde yarından itibaren serbest dolaşımın sınırlandırılacağını açıkladı.

127 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Fransa'da, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 127 kişi hayatını kaybetti. Ülkedeki toplam vaka sayısı ise 6 bin 633'e yükseldi.