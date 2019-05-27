Fransa eski Başbakanı, Barselona belediye başkanlığı seçimlerinde 4. oldu
Barselona belediye başkanlığına aday olan Fransa Eski Başbakanı Manuel Valls, oyların yüzde 13'ünü alarak seçimleri dördüncü sırada tamamladı.
Barselona belediye başkanlığına aday olan Fransa Eski Başbakanı Manuel Valls, oyların yüzde 13'ünü alarak seçimleri dördüncü sırada tamamladı.
Manuel Valls'ın Barselona Belediye Başkanlığı adaylığı tartışmaları da beraberinde getirmişti Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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