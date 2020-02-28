: Fransa, İdlib'deki saldırı nedeniyle Esed rejimi ve Rusya'yı kınadı

28.02.2020 18:24 | Son Güncelleme: 28.02.2020 18:56

Suriye'nin İdlib kentinde Rusya destekli Esed rejiminin düzenlediği hain saldırıda 33 askerimizin şehit olmasının ardından Fransa'dan yeni bir açıklama geldi. Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, İdlib'de gerginliği azaltma konusunda verdiği taahhütleri yerine getirmemesi nedeniyle Esed rejimini ve Rusya'yı kınadı.

ESED REJİMİ VE RUSYA'YA KINAMA

Le Drian, yaptığı yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefonda görüştüğünü belirtti.

"Suriye'nin kuzeybatısında dün Türk güçlerine yönelik yapılan saldırının ardından (Mevlüt) Çavuşoğlu'na başsağlığı dileklerimi ilettim ve Fransa'nın Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu söyledim." ifadesini kullanan Le Drian, İdlib'de gerginliği azaltma ve insani hukuka saygı gösterme konusunda verdiği taahhütleri birkaç kez yerine getirmemesi nedeniyle Esed rejimini ve Rusya'yı kınadı.

SURİYE VE REJİME "SALDIRILARA SON VERİN" ÇAĞRISI

Le Drian, şunları kaydetti:

"Fransa'nın Suriye rejimi ve Rusya'ya, Suriye'nin kuzeybatısında saldırılara son vermesi, uluslararası insani hukuk kapsamında yükümlülüklerini yerine getirmesi ve 2018'in sonbaharında ateşkesin sağlanmasına yönelik anlaşmaya geri dönmesi gerektiği yönündeki çağrılarımı yineledim."

TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR ETTİ

Rusya'nın İdlib'de gerginliğin azaltılması için Türkiye ile müzakereleri sürdürmesi gerektiğini belirten Le Drian, Suriyeli göçmenlere yaptığı yardımlar nedeniyle özellikle Türkiye'ye teşekkür ettiğini bildirdi.

33 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

İdlib'de Rusya destekli Esed rejimi unsurlarının düzenlediği hava saldırı sonucu 33 kahraman Mehmetçiğimiz şehit olmuş, 32 askerimiz ise yaralanmıştı.

Kaynak: AA

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