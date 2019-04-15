Fransa'daki Notre Dame Katedrali'nde Yangın Çıktı

Fransa'nın başkenti Paris'te Notre Dame Katedrali'nde yangın çıktı. Katedralden uzak durulması çağrısı yapılırken kulesinin yıkıldığı ve çatısının tamamen çöktüğü belirtildi.

AVRUPA'NIN EN ÇOK ZİYARET EDİLEN YERLERİNDEN BİRİ

Paris Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Avrupa'da en çok ziyaret edilen yerlerin başında gelen tarihi Notre Dame Katedrali'nde renovasyon çalışmaların yapıldığı bölümde yangının çıktığı bildirildi. Açıklamada, yangın nedeniyle katedralden uzak durulması çağrısında bulunuldu.

BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI YANGINA NEDEN OLDU

Fransa saati ile 18:30 sularında başlayan yangına katedralde yapılan bakım ve onarım çalışmalarının sebep olduğu belirtiliyor. Tarihi katedralin çatı katında çıktığı belirtilen yangın sırasında katedralin kulesi çöktü. Katedral çevresinde geniş güvenlik önlemleri alan polis katedralin olduğu bölgeye giden büyün yolları trafiğe kapadı.

Paris Valiliği, itfaiye ve ambulansların bölgeye rahat giriş çıkış yapabilmesi için Parislileri bölgeye yaklaşmamaları konusunda uyardı.

Her sene 13 milyon turistin ziyaret ettiği katedralin bu hafta sonu kutlanacak paskalya için hazırlandığı belirtildi.

MACRON OLAY YERİNE GİTTİ

Bu akşam televizyonda halka seslenmesi beklenen Fransa cumhurbaşkanı Macron'un konuşmasını iptal ettiği belirtildi. Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'un olay yerine hareket ettiği bildirildi.

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Paris Notre Dame Katedrali'nde korkunç bir yangın söz konusu. Paris itfaiyesi halen yangını söndürme çalışmalarına devam ediyor. Paris Piskoposluğu ile iletişim halindeyiz. Herkesi güvenlik mesafesini korumaya davet ediyorum" dedi.

Öte yandan 850 yıllık katedralin çatısının tamamen çöktüğü belirtildi.