Fransa'da terör kurbanlarını anma etkinliği düzenlendi

Fransa'nın başkenti Paris'te, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in katılımıyla, terör kurbanlarını anma günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Macron, Paris'teki Versailles Şatosu'nun bahçesinde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, terörün askerleri, sivilleri, polisleri, kadınları ve çocukları öldürdüğünü söyledi.

Avrupa'nın teröre karşı daha fazla etkili şekilde mücadele ettiğini ifade eden Macron, ülkede de birçok terör saldırısının önlendiğini aktardı.

Macron, teröre karşı mücadelede eğitimin önemli olduğunu kaydetti.

Michel de terörü değil, özgürlüğü ve demokrasiyi istediklerini ve terör kurbanlarını anmanın önemli olduğunu söyledi.

Von der Leyen, hiç kimsenin terörist doğmadığını ve teröre karşı eğitimle mücadele edebileceklerini belirtti.

Herkesin sokaklarda ve evinde kendini güvende hissetmek istediğini ifade eden von der Leyen, bu konuda Avrupa'da iş birliği yapılması gerektiğini kaydetti.

Von der Leyen, terör örgütleriyle mücadele etmek ve silahlara erişimi engellemek için birlikte çalışılması gerektiğini söyledi.

Etkinliğe Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı François Hollande da katıldı.