Fransa'da Taciz İhbar Hattı Yoğunluktan Kapatıldı
Harwey Weinstein ile başlayan ve tüm dünyaya yayılan cinsel taciz skandallarının ardından, Fransa'da bir cinsel taciz ihbar hattı kapasitesinin çok üzerinde ihbar alması sebebiyle kapandı.
Harwey Weinstein olayı ile başlayan ve tüm dünyaya yayılan cinsel taciz skandallarının ardından, Fransa'da bir cinsel taciz ihbar hattı kapasitesinin çok üzerinde ihbar alması sebebiyle kapandı.
"AŞIRI İHBAR GELİYOR"
Voa News'de yer alan habere göre Fransa'da cinsel taciz kurbanlarının destek alması için kurulan ihbar hattı son iki yıldır gelen ihbar çağrılarının kayıtlarının aşırı birikmesi ve son dönemde çok fazla ihbar alınmasının ardından çalışamaz hale geldi ve kapandı. Destek/ihbar hattını arayan cinsel taciz kurbanları "Birkaç aydır gelen aşırı ihbar yoğunluğu nedeniyle bir süre şikayet alamıyoruz" sesli mesajıyla karşılaştılar.
93 TACİZ İDDİASI VARDI
Hakkında 93 tane cinsel taciz suçlaması bulunan ABD'li eski film yapımcısı Harvey Weinstein ve eşi Georgina Chapman boşanma kararı aldı.
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kadınlardan uzak durmak lazım..gerçi kendini bilen kadın dan zarar gelmez tabiğ bu erkkler için de geçerli..ben giyimlere karışmam ama öyle giyiniyor ki kadın ya da kız bakmamak el de değil ama bu onu taciz et bu olmaz.erkek de kadın da bir birine saygılı olmak zorun da...özellikle erkekler bu konuda iftirada olsa kadın haklı çıkıyor dikkat edin bence...Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Robotların çalıştığı Genel evi nezaman açacaklar Türkiye’de yavvvvCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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taciz yapan asagiliksapiktir ok de ya böyle giyinende hicmi suc yok yaziklar olsun ciplak dar giyinip azdiranlaraCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Taciz sapkin hareketler davranis bozuklugudur. Dinle ahlakla bagdastirip yorum yapmak yanlis olur. Her toplum icinde gorulebilir.. Rehabilite edilmeleri gerekir..Cevap Yaz 2 1 Yayından KaldırSENOL HOCAM: hersey dine baglidir dinsizligin sonu ebedi cehennemdir4 Yayından Kaldır