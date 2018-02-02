Fransa'da Taciz İhbar Hattı Yoğunluktan Kapatıldı

Harwey Weinstein olayı ile başlayan ve tüm dünyaya yayılan cinsel taciz skandallarının ardından, Fransa'da bir cinsel taciz ihbar hattı kapasitesinin çok üzerinde ihbar alması sebebiyle kapandı.

"AŞIRI İHBAR GELİYOR"

Voa News'de yer alan habere göre Fransa'da cinsel taciz kurbanlarının destek alması için kurulan ihbar hattı son iki yıldır gelen ihbar çağrılarının kayıtlarının aşırı birikmesi ve son dönemde çok fazla ihbar alınmasının ardından çalışamaz hale geldi ve kapandı. Destek/ihbar hattını arayan cinsel taciz kurbanları "Birkaç aydır gelen aşırı ihbar yoğunluğu nedeniyle bir süre şikayet alamıyoruz" sesli mesajıyla karşılaştılar.

93 TACİZ İDDİASI VARDI

Hakkında 93 tane cinsel taciz suçlaması bulunan ABD'li eski film yapımcısı Harvey Weinstein ve eşi Georgina Chapman boşanma kararı aldı.