Fransa'da serbest dolaşımın sınırlandırılması 11 Mayıs'a kadar uzatıldı
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Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı, Fransa, Güncel

Fransa'da serbest dolaşımın sınırlandırılması 11 Mayıs'a kadar uzatıldı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle serbest dolaşımın zorunlu haller dışında sınırlandırılmasının 11 Mayıs'a kadar uzatıldığını açıkladı.

13.04.2020 22:56 | Son Güncelleme: 13.04.2020 22:56
Fransa'da serbest dolaşımın sınırlandırılması 11 Mayıs'a kadar uzatıldı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle serbest dolaşımın zorunlu haller dışında sınırlandırılmasının 11 Mayıs'a kadar uzatıldığını açıkladı.

Macron, Elysee Sarayı'ndan halka seslenerek Kovid-19'a ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sağlık çalışanları başta olmak üzere salgınla mücadeleye destek veren herkese teşekkür eden Macron, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısında düşüş yaşanmasının umut verici olduğunu kaydetti.

Macron, bu salgına yeteri kadar hazırlanmadıklarını kabul etti.

Diğer ülkeler gibi Fransa'nın da maske, eldiven, dezenfektan jel ve koruyucu ekipman konusunda eksikleri bulunduğunu ve bunları sağlık çalışanlarına yeteri kadar temin edemediklerine dikkati çeken Macron, bunlardan ders çıkaracaklarının altını çizdi.

Macron, Fransız şirketlerinin bu ürünlerin üretimini 3 hafta içerisinde 5 kat artıracağını belirtti.

Yoğun bakım ünitelerinin kapasitesinin ikiye katlanmasını büyük başarı olarak niteleyen Macron, salgının henüz kontrol altına alınmadığını ifade etti.

Macron, serbest dolaşımın zorunlu haller dışında sınırlandırılmasının 11 Mayıs'a kadar uzatıldığını duyurdu.

Salgının daha fazla yayılmasını önlemek için bunun önemli olduğunu belirten Macron, Fransızların alınan tedbirlere uymaya devam etmesi gerektiğini söyledi.

Okullar 11 Mayıs'ta açılacak

Ekonomik sorunlar yaşayan çocuklu ailelere yardım yapılacağını söyleyen Macron, 11 Mayıs'ta okulların kademeli olarak açılacağını, üniversitelerin ise yaza kadar kapalı tutulacağını açıkladı.

Macron, restoran, kafe, otel, sinema, tiyatro ve halka açık yerlerin 11 Mayıs'tan sonra da kapalı kalmaya devam edeceğini duyurdu.

Büyük etkinliklerin temmuz ortasına kadar iptal edildiğini belirten Macron, gelecek haftalarda test sayısının artırılacağını kaydetti.

Kovid-19 belirtileri gösterenlere test

Macron, 11 Mayıs'tan itibaren Kovid-19 belirtileri gösteren herkese test yapma kapasitesinde olacaklarını vurguladı.

Böylece bu kişilerin karantinada tutulacağını ifade eden Macron, insanların temasa geçtiği kişilerin arasında Kovid-19 taşıyanların olup olmadığını öğrenmek için akıllı telefon uygulaması geliştirmeyi planladıklarını söyledi.

Sınırlar kapalı kalmaya devam edecek

Macron, yeni bir emre kadar Avrupa ülkeleri dışındaki ülkelerle sınırların kapalı kalmaya devam edeceğini duyurdu.

11 Mayıs'tan itibaren Fransızlara maske temin edileceğini belirten Macron, hükümetin 15 gün içerisinde 11 Mayıs'tan sonraki sürece ilişkin açıklama yapacağını bildirdi.

Macron, eski hayata ne zaman dönüleceği sorusuna şu an kesin bir yanıt veremeyeceklerini, salgını yeneceklerini ancak "birkaç ay daha virüsle yaşanacağını" dile getirdi.

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 14 bin 967'ye, vaka sayısı ise 136 bin 779'a yükselmişti.

Kaynak: AA

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