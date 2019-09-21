7 bin polisin görevlendirildiği Sarı Yelekliler eylemi 45. haftasında da devam etti

21.09.2019 17:02

Paris'te 17 Kasım 2018'de akaryakıt fiyatlarına yapılan zammın protesto edilmesi için başlayan ve Sarı Yelekliler eylemi adını alan protesto gösterileri devam ediyor. Bugünkü gösterilerde Fransız polisi, eylemcilere biber gazı ile müdahale etti. Eylemler kapsamında herhangi bir şiddet olayına önlem olarak 7 bin polis görevlendirildi.

YÜZLERCE KİŞİ İNCELENDİ

Polis eylemcilere biber gazı ile müdahale ederken; 596 kişinin incelendiği, en az 30 kişinin de gözaltına alındığı belirtildi.

BİBER GAZLI VE COPLU MÜDAHALE

Kaynak: DHA

Öte yandan sosyal medyada eylemlere dair paylaşılan görüntülerde, polisin eylemcilere biber gazlı ve coplu müdahalesi görülüyor.