Fransa'da Polisi Döven Şampiyon Boksör Christophe Dettinger'e 2 Yıl Hapis Verildi
Fransa'nın başkenti Paris'te, Sarı Yelekliler'in geçen ay düzenlediği gösteride iki polisi darbeden ve tutuklu olarak yargılanan, eski şampiyon boksör Christophe Dettinger'e 2 yıl hapis cezası verildi.
Fransa'da, 5 Ocak'ta Paris'te Sarı Yelekliler tarafından düzenlenen eyleme katılan ve kitleye müdahalede bulunan 2 polisi darbettiği gerekçesiyle hakim karşısına çıkarılan eski şampiyon boksör Christophe Dettinger'e, 2 yıl hapis cezası verildi.
Rus basın organı Sputnik'te yer alan habere göre, boksta 2007 ve 2008'de Fransa şampiyonluğu elde eden Dettinger'in polisleri dövdüğüne dair görüntüler sosyal medyada geniş yankı bulmuştu. Dettinger, 7 Ocak'ta gözaltına alınmış, iki gün sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Dettinger için düzenlenen yardım kampanyasında yaklaşık 130 bin Euro'nun toplandığı kaydedilmişti. Bu yardım kampanyası birçok bakanın tepkisine neden olmuştu.
"POLİS GÖSTERİ HAKKINI ENGELLEDİ"
Bu arada Sarı Yelekler'in öncü isimlerinden Maxime Nicolle'un avukatı Juan Branco, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, müvekkillinin, hükümetin ve polisin gösteri haklarını engellemeye çalıştığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulunduğunu ifade etti.
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AZ BİLE KEŞKE DAHA ÇOK VERSELERDİ DEVLETİN POLİSİNE SALDIRANLARA ÖYLE AĞIR CERZALAR VERECEKSİNKİ CAYDIRICI OLSUNCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Adamın sağ kroşesi iyiymiş. . . Allah''tan polisin kaskı varmış. . . Yoksa yerden zor kalkardı. . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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keşke dünyadaki bütün savaşlar ve kavgalar hep gavurlar arasında olsa,,müslümanlar huzurlu ve mutlu olabilse.Cevap Yaz 13 5 Yayından KaldırÜLKÜCÜ: Çok Dogru Söylüyorsun Dayı.2 2 Yayından Kaldır
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koruma kalkanına 3, 5 sefer vurdu diye hemen dövmüşmü oluyor. abartmayı seviyoruz.Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır