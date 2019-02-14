Fransa'da Polisi Döven Şampiyon Boksör Christophe Dettinger'e 2 Yıl Hapis Verildi

Fransa'da, 5 Ocak'ta Paris'te Sarı Yelekliler tarafından düzenlenen eyleme katılan ve kitleye müdahalede bulunan 2 polisi darbettiği gerekçesiyle hakim karşısına çıkarılan eski şampiyon boksör Christophe Dettinger'e, 2 yıl hapis cezası verildi.

Rus basın organı Sputnik'te yer alan habere göre, boksta 2007 ve 2008'de Fransa şampiyonluğu elde eden Dettinger'in polisleri dövdüğüne dair görüntüler sosyal medyada geniş yankı bulmuştu. Dettinger, 7 Ocak'ta gözaltına alınmış, iki gün sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Dettinger için düzenlenen yardım kampanyasında yaklaşık 130 bin Euro'nun toplandığı kaydedilmişti. Bu yardım kampanyası birçok bakanın tepkisine neden olmuştu.

"POLİS GÖSTERİ HAKKINI ENGELLEDİ"

Bu arada Sarı Yelekler'in öncü isimlerinden Maxime Nicolle'un avukatı Juan Branco, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, müvekkillinin, hükümetin ve polisin gösteri haklarını engellemeye çalıştığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulunduğunu ifade etti.