Fransa'da lezbiyen çiftler ve bekarlar için tüp bebek ile sperm bağışı yasallaşıyor
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Fransa'da lezbiyen çiftler ve bekarlar için tüp bebek ile sperm bağışı yasallaşıyor

Fransa'da lezbiyen çiftler ve bekarlar için tüp bebek ile sperm bağışı yasallaşıyor
BBC - Haberler | Dünya

Fransa'da cinsiyet tercihleri nedeniyle ya da evliliğe sıcak bakmayan kadınlara yönelik bir haber geldi. Buna göre ülkede bekar kadınların ve lezbiyen çiftlerin tüp bebek ve sperm, yumurta bağışı yoluyla hamile kalmalarına izin vermeye hazırlanılıyor.

Fransa'da cinsiyet tercihleri nedeniyle ya da bekarların tüp bebek ya da sperm bağışıyla hamile kalmasına ilişkin resmi bir yasa mevcut değildi. Ülkede mevcut yasalar bu tedavilerden yalnızca heteroseksüel çiftlerin yararlanmasına izin veriyordu. Ancak, lezbiyen çiftler ve evliliğe sıcak bakmatyan bekar kadınları, sevindiren bir gelişme yaşandı

ULUSAL MECLİS'İN ONAYI BEKLENİYOR

Fransa'da tüp bebek tedavisi göremeyen kadınlar yüksek meblağlar ödeyerek Belçika ve İspanya'ya gidiyordu. Hükümetin hazırladığı yasa tasarısı taslağında Senato'da 1500'ten fazla değişiklik yapıldı. Tasarı, Fransa Parlamentosu'nun alt kanadı Ulusal Meclis'in onayı halinde yasalaşacak. Fransa bu durumda, lezbiyen çiftlere ve bekar anne olmak isteyenlere tanınan hakları kabul eden 10 Avrupa Birliği (AB) ülkesi ve İngiltere'ye katılmış olacak.

DONÖRLERİN KİMLİKLERİNİ ÖĞRENEBİLECEKLER

Belçika ve İspanya'nın yanı sıra, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Portekiz ve İsveç, AB dışından da İzlanda ve Norveç benzer yasal haklar tanıyor.

Tasarı yasalaşırsa, Fransa'da 43 yaş altı bütün kadınlar tüp bebek ve yapay döllenme dahil bir dizi doğurganlık tedavisine ücretsiz erişim hakkına sahip olacak. Sperm donasyonu ile doğacak çocuklar yetişkin olduklarında donörlerinin kimliğini öğrenebilecek. Mevcut yasalar ise donörlerin anonim kalmasını zorunlu kılıyordu.

Türkiye'de sperm ve yumurta bağışı yasak.

BBC
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