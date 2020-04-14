Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 562 artarak 15 bin 529'a yükseldi Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının görüldüğü 4'üncü ülke olan Fransa'da bilanço ağırlaşıyor. Ülkede, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 562 artarak 15 bin 529'a ulaştı.

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 562 artarak 15 bin 529'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, düzenlediği basın toplantısında, virüs tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 6 bin 524 artarak 143 bin 303'e ulaştığını söyledi.

32 BİN 292 HASTA TEDAVİ GÖRÜYOR

Kovid-19 nedeniyle 6 bin 730'u yoğun bakımda olmak üzere 32 bin 292 kişinin hastanelerde tedavi gördüğünü ifade eden Salomon, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısının düşmeye devam ettiğini kaydetti.

Salomon, hastalığı atlatan kişi sayısının ise son 24 saatte 1125 artarak 28 bin 805'e çıktığını belirtti. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının son 24 saatte 562 artarak 15 bin 529'a yükseldiğini duyuran Salomon, can kayıplarının 19'unun Fransa'nın deniz aşırı topraklarında görüldüğünü aktardı.

Jerome Salomon, halkın yüzde 5-10'unun Kovid-19'la tanışmış olabileceğini belirtti. Fransa, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle en fazla can kaybının görüldüğü 4'üncü ülke konumunda bulunuyor.

İTALYA'DA BİR GÜNDE 602 KİŞİ ÖLDÜ

İtalya'da koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 602 artarak 21 bin 67'ye, aktif vaka sayısı ise 104 bin 291'e ulaştı.

ABD VE İNGİLTERE'DE DE ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

Öte yandan, koranavirüs salgını nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı ülke olan ABD ve Avrupa'da salgının en yaygın olduğu ülkeler arasında yer alan İngiltere'de de ölüm ve vaka sayıları hızla artıyor. ABD'de koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1533 artarak 23 bin 649'a, vaka sayısı ise 25 bin 56 artışla 582 bin 634'e yükseldi.

İngiltere'de ise koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 778 artarak 12 bin 107'ye, vaka sayısı ise 5 bin 352 artarak 93 bin 873'e çıktı.

Kaynak: AA