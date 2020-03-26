Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 1696'ya yükseldi Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsün en yaygın olduğu ülkelerden olan Fransa'da, salgın nedeniyle ölenlerin sayısı, son 24 saatte 365 artarak 1696'ya yükseldi.

Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan'da ortaya çıkan ve 22 bin insanın ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs salgınının Avrupa'da en yaygın olduğu ülkelerden olan Fransa'da bilanço her geçen gün ağırlaşıyor.

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı, son 24 saatte 365 artarak 1696'ya yükseldi.

İNGİLTERE VE İTALYA'DA DA ÖLÜ SAYISI YÜKSELDİ

Öte yandan, İngiltere Halk Sağlığı Kurumunun açıklamasına göre, Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 465'ten 578'e yükselirken vaka sayısı da 2 bin 219 artarak 11 bin 658 oldu. Salgından en çok etkilenen ülke olan İtalya'da ise ölü sayısı son 24 saatte 662 artarak 8 bin 165'e yükseldi. Ülkede mevcut yeni tip koronavirüs vaka sayısı ise 62 bin 13'e ulaştı.