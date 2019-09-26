Fransa'da kimya fabrikasında yangın çıktı

26.09.2019 10:59

Fransa'nın Rouen kentinde bulunan bir kimya fabrikasında sabaha karşı yangın çıktı. Yangında ölen ya da yaralan olmazken, fabrikada ciddi maddi hasar meydana geldi. Saat 02.40 sularında başlayan yangın sabah saatlerine kadar devam etti.

OKULLAR KAPATILDI

Yetkililer, kimya fabrikasında çok özel kimyasal maddeler üretildiğini ve yangını söndürmek için 130 itfaiye görevlisinin sabah saatlerine kadar yangına müdahale ettiği belirtildi. Çevredeki okulların yangın nedeniyle kapatıldığı öğrenildi. Yangın söndürme çalışmalarına 130 itfaiyecinin müdahale ettiği, fabrika etrafında güvenlik kordonu oluşturulduğu belirtildi. Olası bir yangının bir daha çıkmaması için tedbirler alındı.

İşte yangından kareler;

Kaynak: DHA