Fransa'da kimya fabrikasında yangın çıktı

Fransa'da kimya fabrikasında yangın çıktı

Fransa'nın kuzeybatısındaki Rouen şehrinde bulunan Lubrizol şirketine ait bir kimya fabrikasında yangın çıktı. Yangının çıkmasıyla birlikte çevre okulların boşaltıldığı belirtildi.

26.09.2019 10:59
Fransa'da kimya fabrikasında yangın çıktı

Fransa'nın Rouen kentinde bulunan bir kimya fabrikasında sabaha karşı yangın çıktı. Yangında ölen ya da yaralan olmazken, fabrikada ciddi maddi hasar meydana geldi. Saat 02.40 sularında başlayan yangın sabah saatlerine kadar devam etti.

OKULLAR KAPATILDI

Yetkililer, kimya fabrikasında çok özel kimyasal maddeler üretildiğini ve yangını söndürmek için 130 itfaiye görevlisinin sabah saatlerine kadar yangına müdahale ettiği belirtildi. Çevredeki okulların yangın nedeniyle kapatıldığı öğrenildi. Yangın söndürme çalışmalarına 130 itfaiyecinin müdahale ettiği, fabrika etrafında güvenlik kordonu oluşturulduğu belirtildi. Olası bir yangının bir daha çıkmaması için tedbirler alındı.

İşte yangından kareler;

Kaynak: DHA
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YORUMLAR (1)

  • SİVASLI İBOCAN:
    Dünyanın içine ettiler. . Şimdi de akıllarına göre kurtarmaya çalışıyorlar, dünyaya ne yaparsan karşılığını mutlakbulursun, kirlettiğin dünya SANA NEYİ TEMİZ SUNAR. . ???
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