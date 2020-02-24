Fransa'da kadın imam, cemaate cuma namazı kıldırdı

24.02.2020 10:18 | Son Güncelleme: 24.02.2020 10:18

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Fransa İslamı" projesini adım adım hayata geçiriyor. Macron'un "Fransa İslamı" planı kapsamında, kadın imam başkent Paris'te cuma namazı kıldırdı.

Geçtiğimiz yıl, Fransa'nın başkenti Paris'te ilk kez kadın ve erkeklerin birlikte namaz kılabileceği cami açılmıştı. Eva Janadin ve Anne-Sophie Monsinay adlı iki kadın namazda cemaate imamlık yapmıştı.

CUMA NAMAZI KILDIRDI

Ortaya çıkan yeni görüntülerde başkent Paris'te Cezayir asıllı bir Fransız kadın imam, cemaate cuma namazı kıldırdı. Namaz sırasında kadın ve erkeklerin birlikte saf tuttuğu görülüyor. Fotoğraflarda, kadın imamın vaaz verdiği de görüldü.