Fransa'da halk, sağlık çalışanlarına moral vermek için akşamları alkış tutuyor Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 175 kişinin hayatını kaybettiği Fransa'da halk, virüse karşı yoğun mücadele veren tüm sağlık çalışanlarına moral vermek için akşamları alkış tutuyor.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede birçok ülkeye yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 175 kişinin hayatını kaybettiği Fransa'da halk, sağlık çalışanlarına moral vermek için akşamları alkış tutuyor.

Sosyal medyaya düşen videoda vatandaşların, zor koşullarda çalışan sağlıkçıları alkışladığı ve birbirlerine destek olduğu görülüyor.

Fransa'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 175 kişi hayatını kaybetti. Ülkedeki vaka sayısı ise 7 bin 730'a yükseldi.

İSPANYA'DA HALK SAĞLIK ÇALIŞANLARINA DESTEK VERİYOR

Ölü sayısının İtalya'dan sonra en çok yükseldiği Avrupa ülkesi olan İspanya'da da halk akşamları saat 22:00'dan itibaren balkonlara çıkarak "Viva los medicos" (Çok yaşayın doktorlar) sloganları atıyor ve sağlık çalışanlarını alkışlıyor.

İTALYA'DA HALK, BALKONLARDAN ALKIŞ TUTUYOR

Virüsün en çok ölüme sebep olduğu İtalya'da evlerinden çıkmayan halk, balkonlara İtalya bayraklı tişörtler asıyor, alkış tutuyor, şarkılar söylüyor.