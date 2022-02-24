Fransa'da aşırı sağcı Zemmour'un danışmanı hakkındaki tecavüz soruşturmasına takipsizlik
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Fransa'da aşırı sağcı cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour'un danışmanı Olivier Ubeda hakkında 18 yaşında bir erkeğe "tecavüzde bulunduğu" iddiasıyla açılan soruşturmaya takipsizlik verildi.
Fransa'da aşırı sağcı cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour'un danışmanı Olivier Ubeda hakkında 18 yaşında bir erkeğe "tecavüzde bulunduğu" iddiasıyla açılan soruşturmaya takipsizlik verildi.
Fransız basınındaki haberlerde, Paris Savcılığının Ubeda hakkındaki soruşturmaya suç oluşturacak yeterli unsurun bulunmaması nedeniyle takipsizlik verdiği belirtildi.
Haberlerde, Zemmour'un etkinliklerini de düzenleyen Ubeda'nın 1 Şubat'ta polise ifade verdikten sonra serbest bırakıldığı ifade edildi.
51 yaşındaki Ubeda hakkındaki soruşturmanın, mağdurun "tecavüz" iddiasıyla suç duyurusunda bulunmasının ardından Paris Savcılığınca 10 Aralık 2021'de açıldığı ortaya çıkmıştı.
Gencin geçen yıl Ubeda'nın yanında staj yaptığı belirtilmişti.
Ubeda, Eylül 2021'de Zemmour'un ekibine katılmadan önce 2007'de eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin cumhurbaşkanı seçim kampanyası ekibinde yer alan isim olarak biliniyordu.