Fransa'da aşırı sağcı Zemmour'un danışmanı hakkında tecavüz soruşturması açıldı

Fransa'da aşırı sağcı cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour'un danışmanı Olivier Ubeda hakkında 10 Aralık 2021'de, 18 yaşında bir erkeğe "tecavüzde bulunduğu" iddiasıyla soruşturma başlatıldığı ortaya çıktı.

Fransız basınının haberlerinde, mağdurun Ubeda hakkında suç duyurusunda bulunduğu belirtildi.

Gencin geçen yıl Ubeda'nın yanında staj yaptığı ifade edilirken, Paris Savcılığının 10 Aralık 2021'de Ubeda hakkında soruşturma açtığı kaydedildi.

Ubeda'nın soruşturma kapsamında yarın polise ifade vereceği aktarıldı.

51 yaşındaki iletişim danışmanı, yaptığı açıklamada, suçlamayı reddederek bunun iftira olduğunu savundu.

Ubeda, Eylül 2021'de Zemmour'un ekibine katılmadan önce 2007'de eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin cumhurbaşkanı seçim kampanyası ekibinde yer alan isim olarak biliniyordu.