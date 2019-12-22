Fransa Cumhurbaşkanı Macron emekli maaşı almaktan vazgeçti
Fransa'da emeklilik reformuna karşı başlatılan grevler devam ederken, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron emeklilik maaşından vazgeçtiğini açıkladı. Aynı zamanda Anayasa Mahkemesi üyesi olmayacağını da duyurdu. Buna göre, Macron hakkı olan yaklaşık 20 bin euroluk maaştan vazgeçmiş oldu
22.12.2019 13:34 | Son Güncelleme: 22.12.2019 13:34
Fransa'da emeklilik reformuna karşı başlatılan grevler 17 gündür devam ederken Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron gelecekteki emeklilik maaşından vazgeçtiğini açıkladı.
Fransız yasalarına göre koltuğundan ayrılan her bir cumhurbaşkanı yaşa bakılmaksızın aylık 6 bin 220 euro brüt emeklilik maaşı alıyor. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com