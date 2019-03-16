Franco'nun Cesedi Anıt Mezardan Çıkarılıp Başka Yere Nakledilecek

İspanyol diktatör Francisco Franco'nun cesedi 10 Haziran'da çıkarılacak ve karısıyla birlikte Madrid'e gömülecek. İspanya hükümeti, cesedin nakledilmesi sırasında herhangi bir tören olmamasına özen gösterileceği sözünü verdi.

İspanya hükümeti, diktatör Francisco Franco'nun (1892-1975) kalıntılarının 10 Haziran'da 'Düşmüş Vadi Anıtı'ndan çıkarılarak, eşinin gömülü olduğu Madrid'in El Pardo kasabasındaki aile mezarlığa gömülmesine karar verdi. Açıklama Bakanlar Kurulu'nun haftalık toplantısından sonra Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Carmen Calvo tarafından yapıldı. Calvo, diktatör Franco'nun kalıntılarının taşınmasıyla ilgili tarih ve yer belirlediklerini söyledi. Bir tören olmayacağını ama akrabaların tabutun çıkarılmasına ve bir sonraki cenazeye katılabileceğini duyuran Calvo, 28 Nisan'da gerçekleştirilecek erken genel seçimin ardından iktidara kim gelirse gelsin kararı "uygulanmak zorunda" olduğunu ifade etti.

Franco'nun cesedi halihazırda Madrid'in 50 kilometre dışında anıt mezar olarak inşa edilen 'Düşmüşler Vadisi Bazilikası'na gömülü. Burada İspanya İç Savaşı'nın (1936-1939) kalıntıları bulunuyor. - MADRİD

Kaynak: İHA