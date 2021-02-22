FOX TV Yasak Elma yeni bölüm canlı izle! Yasak Elma yeni bölümde neler olacak? Yasak Elma son bölüm full izle! Yasak Elma son bölümde neler oldu?

FOX TV'nin Pazartesi günü ekranlara gelen dizisi Yasak Elma yine çok heyecanlı bir bölümüyle bu akşam ekranlara gelecek! Yasak Elma 99. bölümü canlı olarak izlemek için haberimizdeki linkten yararlanabilirsiniz! Yasak Elma yeni bölüm canlı izle! Yasak Elma yeni bölümde neler olacak? Yasak Elma son bölüm full izle! Yasak Elma son bölümde ne oldu?

Yayınlandığı ilk günden itibaren konusuyla, entrikalarıyla ve komedisiyle dikkat çeken Yasak Elma dizisi bu akşam yeni bölümüyle ekranlarda olacak! Nesrin Cevadzade, Şevval Sam ve Eda Ece gibi oyuncuların yer aldığı Yasak Elma bu akşam 99. bölümüyle saat 20:00'da FOX TV'de izleyicileriyle buluşacak! Yasak Elma yeni bölüm canlı izle! Yasak Elma yeni bölümde neler olacak? Yasak Elma son bölüm full izle! Yasak Elma son bölümde neler oldu?

FOX TV YASAK ELMA CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

YASAK ELMA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hasan Ali, Şahika'yla evlenmiş olmasının şaşkınlığını üstünden atmaya çalışırken, bu evliliğin bitmesi için elinden geleni yapar. Ne var ki Şahika verdiği sözü tutmayacaktır. Cansu, Çağatay ve Yıldız'ın arasını bozmak için uğraşırken beklenmeyen bir ziyaretçi olayların gidişatını değiştirir.

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

YASAK ELMA 98. SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

Şahika'nın yaptığı kusursuz plan, Hasan Ali'yi köşeye sıkıştırmaya yetecektir. Ender hisseleri geri alana kadar Şahika'nın bir süre daha saklanması gerekiyordur. Ender ve Şahika, Hasan Ali'nin yaptıklarının intikamını sadece hisseleri geri alarak yapmayacak ve ona çok büyük bir ders vereceklerdir.