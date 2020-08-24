FOX TV, Fatih Portakal'ın kanaldan ayrıldığını doğruladı
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FOX TV, Fatih Portakal'ın kanaldan ayrıldığını doğruladı

FOX TV'den Fatih Portakal'ın kanaldaki görevinden ayrıldığını doğrulayan bir açıklama yapıldı. Açıklamada "Fatih Portakal, görevini bırakma kararı aldığını emekli olma isteğini kanalımıza iletmiştir. Aldığı karara saygı duyuyoruz. Yeni yaşamında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

24.08.2020 11:53 | Son Güncelleme: 24.08.2020 12:04

FOX TV'de Fatih Portakal depremi yaşanıyor. Dün gece saatlerinde sosyal medyada Portakal'ın kanaldaki görevinden istifa ettiği haberleri ortaya atılmıştı. Gündeme bomba gibi düşen bu iddia sonrası gözler kanal yönetimine çevrilmişti. Çok geçmeden kanaldan beklenen açıklama geldi ve Portakal'ın kanaldan ayrıldığı iddiaları doğrulandı.

İşte kanal yönetiminden yapılan o açıklama:

"2010 yılından beri kanalımızda Fox Ana Haber bülteni sunuculuğu görevini büyük bir başarıyla yürüten ve FOX ekranlarından milyonlara ulaşarak Türk televizyon tarihine geçen rekor başarılarda önemli katkıları olan değerli ekip arkadaşımız Fatih Portakal, görevini bırakma kararı aldığını ve emekli olma isteğini kanal yönetimimize bildirmiştir.

Fatih Portakal görevi süresince FOX'un en önemli değerlerinden biri olmuştur. Aldığı karar saygı duymakla birlikte, çok sevdiğimiz bir çalışma arkadaşımıza veda ediyor olmaktan dolayı üzgün olduğumuzu belirtmek isteriz. İzleyicimize objektif ve doğru haber sunma politikası doğrultusunda; samimiyet, açık sözlülük ve cesaretle sunduğu haberler takdirle izlenmiştir. Bugüne kadarki tüm katkıları için kendisine teşekkür ediyor, yeni yaşamında mutluluklar diliyoruz.

Doğan Şentürk yönetimindeki FOX haber bugünden sonra da aynı çizgide, etik gazetecilik ilkelerini en ön planda tutarak, doğru ve objektif haber politikasına devam edecektir.

Konuyla ilgili yazılı basın, görsel basın ve sosyal medyada yayılan spekülatif ve yanıltıcı yorumlar için tüm kamuoyundan hassasiyet göstermelerini ve yaptığımız bu açıklama dışındaki yorumlara itimat etmemelerini rica ederiz. Saygılarımızla."

FOX TV, Fatih Portakal'ın kanaldan ayrıldığını doğruladı
FOX TV, Fatih Portakal'ın kanaldan ayrıldığını doğruladı
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