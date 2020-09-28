Fox TV'den ayrılan Fatih Portakal, YouTube kanalı açtı

Fox Ana Haber spikerliğine veda eden Fatih Portakal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni işini duyurdu. Portakal, uzun süredir hayalini kurduğu YouTube kanalını yayına soktu.

Fox TV'den geçtiğimiz günlerde ayrılan başarılı haber spikeri Fatih Portakal, ekranlardan kopamadı. Portakal, bundan sonra yeni açtığı YouTube kanalından sevenlerine seslenecek.

Fox'tan istifa ettikten sonra İzmir'in Seferihisar ilçesindeki çiftliğine yerleşen Fatih Portakal, son dönemde Youtube kanalını etkin olarak kullanmaya başladı.

"DENİZLE ŞAKA OLMAZ"

Fatih Portakal son videosunu "Denizle Şaka Olmaz" başlığıyla paylaştı. Portakal paylaşımında, "Türkiye'nin en etkili olacağını düşündüğüm Youtube kanalından merhaba. Seyirdeyiz" ifadelerini kullandı. Fatih Portakal, yayınladığı videoda yelkenli teknede nelere dikkat edilmesi gerektiğini açıkladı.

ABONE SAYISIYLA REKORA ARTIYOR

Öte yandan Fatih Portakal'ın Youtube kanalı, kısa sürede 60 bini aşkın aboneye ulaştı. Portakal, günlük videolarıyla kendisini özleyen hayranlarına seslenmeye devam edecek.