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Fotoğraf çektirmek için girdiği tarihi topun içinde sıkıştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Fotoğraf çektirmek için girdiği tarihi topun içinde sıkıştı

Beşiktaş'ta fotoğraf çektirmek için girdiği tarihi savaş topunun içine sıkışan kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Beşiktaş'ta fotoğraf çektirmek için girdiği tarihi savaş topunun içine sıkışan kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Şahsın sıkıştığı topun içindeki görüntüsü cep telefonu kamerasına yansıdı.

Beşiktaş Barbaros Meydanı'nda gezen bir kişi, fotoğraf çektirmek için burada bulunan Osmanlı dönemine ait tarihi savaş topunun içine girdi. Ancak hesapta olmayan bir şey oldu. Şahıs girdiği topun içinde sıkıştı. Topun içinden çıkmak için uzun süre uğraşan veren şahsın çabası sonuç vermeyince itfaiyeye haber verildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, tarihi savaş topunun ağız kısmında sıkışan kişiyi kurtardı. Şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - İSTANBUL

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