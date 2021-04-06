Fotoğraf çektirecek yer bulamayan Katy Perry, klozetin tepesinde poz verdi
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Fotoğraf çektirecek yer bulamayan Katy Perry, klozetin tepesinde poz verdi

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

36 yaşındaki Amerikalı şarkıcı Katy Perry, göğüs dekolteli elbisesi ile tuvalette poz verdi. Topuklu ayakkabıyla klozetin üzerinde pozlar veren şarkıcı, o anlarını sosyal medya hesabından yayınlamayı da ihmal etmedi.

Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada bebek sahibi olduktan sonra eşine yeteri derece zaman ayıramadığını ve bu yüzdende cinsel hayatlarının sıkıntıya girdiği söyleyen Katy Peryy bu sefer de pozlarıyla gündem oldu.

TUVALETTE POZ VERDİ

Deri elbisesi, topuklu ayakkabısı ve birbirinden şık aksesuarlarıyla klozetin üstüne çıkarak ve tuvaletin duvarına yaslanarak pozlar veren şarkıcı, o hallerini 115 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından "Biliyorsunuz tuvalet modasını seviyorum. Tuvaletimi podyuma çevirdim" notuyla paylaştı. Şarkıcının pozlarına takipçileri de övgüler yağdırdı. Perry'nin pozları kısa sürede 1,8 milyondan fazla beğeni aldı.

Fotoğraf çektirecek yer bulamayan Katy Perry, klozetin tepesinde poz verdi

BACAK TÜYLERİNİ ALMAYI BIRAKTI

Perry, iki gün önce katıldığı bir programda anne olduktan sonra bacak tüylerini kesmeyi bıraktığını söylemiş, program sunucunun kendisine inanması üzerine bacaklarını masanın üzerine çıkarıp tüylü bacaklarını göstermişti.

Fotoğraf çektirecek yer bulamayan Katy Perry, klozetin tepesinde poz verdi
Fotoğraf çektirecek yer bulamayan Katy Perry, klozetin tepesinde poz verdi
Fotoğraf çektirecek yer bulamayan Katy Perry, klozetin tepesinde poz verdi
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
Haber Yorumları (1)
HAİNKOXPER : böyle saçma haber olabilirmi ya
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500
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 17:51:06. #1.16#
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