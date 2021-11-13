Forza Horizon 5 İlk Haftasında 6 Milyon Oyuncu Tarafından Oynandı

Forza Horizon serisinin yeni oyunu Forza Horizon 5, çıkış haftasında 6 milyon oyuncu sayısına ulaşmayı başardı.

Forza Horizon 5 İnceleme Puanları Göz Kamaştırıyor

Playground Games tarafından geliştirilen ve Xbox Game Studios tarafından yayıncılığı üstlenilen popüler yarış oyunu serisi Forza Horizon'ın yeni oyunu Forza Horizon 5, başarılı bir çıkış haftası yaşadı. Açıklanan bilgilere göre oyun çıkış haftasında 6 milyon oyuncu sayısına ulaşmayı başardı. Forza Horizon 5 ile yarış severler Meksika topraklarına yolculuk ediyor. 5 Kasım itibariyle oynanmaya başlayan ancak herkese açık olan resmi çıkışını 9 Kasım 2021'de yapan oyunun inceleme puanları da gözleri kamaştırmıştı.

Xbox Game Studios pazarlama genel müdürü Aaron Greenberg, resmi Twitter hesabından paylaştığı gönderide oyunculara teşekkür etti ve oyunun çıkış haftası verilerinden söz etti. Açıklanana göre oyun ilk haftasında 6 milyon oyuncu sayısına ulaştı ve bu sayı artmaya devam ediyor.

Oyunculara minnettarlığını belirten Greenberg, bu çıkışın Xbox Game Studios tarihinde gerçekleşen en büyük çıkış olduğunu da belirtti. Böylece Forza Horizon 5, 6 milyon oyuncu sayısına çok kısa bir sürede ulaşarak unutulmaz bir başarı yakalamış oldu.

Oyun, Xbox Game Pass üzerinden hem PC hem de Xbox konsollarında oynanabiliyor. Bu sayede oyun çokça oyuncuya rahatça ulaşabiliyor.

Sizler Forza Horizon 5 hakkında neler düşünüyorsunuz? Oyunu oynadınız mı veya oynamayı düşünüyor musunuz? Değerli görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilir ve güncel oyun haberler ini sitemizden takip edebilirsiniz. Forza Horizon 5'in resmi Xbox mağaza sayfasına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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