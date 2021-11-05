Forza Horizon 5'den resmi lansman fragmanı yayınlandı

Paylaşılan 2 dakiklaık Forza Horizon 5 lansman fragmanında Meksika'nın otobanlarında yüksek hızlara ulaşan Mercedes AMG One, çöllerine, ormanlarına, şehir içinde drift araçları Hoonigan'lara ve son olarak karlı volkan dağlarında Ford Bronco 2022 yer alıyor.

Xbox'ın YouTube hesabında paylaştığı lansman fragmanının açıklamasında şu sözlere yer verdi: Ultimate Horizon Maceranız sizi bekliyor! Dünyanın en iyi yüzlerce otomobilinde sınırsız, eğlenceli sürüş eylemiyle Meksika'nın canlı ve sürekli gelişen açık dünya manzaralarını keşfedin.

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Meksika'nın eşsiz, dinamik mevsimleri her hafta dünyayı değiştirirken, yükselen toz fırtınaları ve yoğun tropikal fırtınalar gibi hayranlık uyandıran hava olaylarına katılın. Yeni etkinlikler, zorluklar, koleksiyonlar ve ödüller gibi keşfedilecek yeni alanlar için sürmeye devam edin. Dünyanın en büyük yüzlerce

FORZA HORIZON 5 LANSMAN FRAGMANI

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Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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