Forza Horizon 4 Steam fiyatı şaşırttı! Forza Horizon 4 sistem gereksinimleri

Playground tarafından geliştirilen Forza Horizon çıkışından 4 yıl sonra Steam'e geldi. Forza Horizon 4 Steam fiyatı ve sistem gereksinimlerini nelerdir? Haberin devamında...

Forza Horizon 4, ilk çıkışını 2018 yılında Xbox One ve Microsoft Windows platformlarına özel olarak gerçekleştirdi. Playground tarafından geliştirilen oyun 10 Kasım 2020'de ise Xbox Series X ve S platformlarına sunuldu. Forza Horizon 4, Steam'e gelmesiyle beraber halihazırda bulunan kullanıcı sayısını daha da arttıracağa benziyor.

FORZA HORIZON 4 STEAM FİYATI

Microsoft Store üzerinden satışa sunulan Forza Horizon 4'ün üç adet versiyonu mevcut. Bunlar; Standart Edition, Deluxe Edition ve Ultimate Edition olarak sıralanıyor. Bu versiyonların fiyatları ise şu şekilde; Standart Edition: 469 TL, Deluxe Edition: 539 TL, Ultimate Edition: 669 TL.

Forza Horizon 4'ün Steam'deki fiyatları ise ülkemizde uygulanan bölge kilidi sayesinde şu şekilde satışa sunuluyor;

· Standart Edition: 92 TL

· Deluxe Edition: 125 TL

· Ultimate Edition: 150 TL

FORZA HORİZON 4 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ 2021

Minimum Sistem Gereksinimleri:

· İşletim Sistemi: Windows 10 versiyon 15063.0 ya da daha yüksek bir versiyon

· İşlemci: Intel i3-4170 – 3.7Ghz/ Intel i5 750 – 2.67Ghz veya denk AMD işlemci

· Bellek: 4 GB RAM

· Ekran Kartı:NVidia 650TI/ AMD R7 250x

· Depolama: 80 GB

Önerilen Sistem Gereksinimleri:

· İşletim Sistemi: Windows 10 versiyon 15063.0 ya da daha yüksek bir versiyon

· İşlemci: Intel i7-3820 – 3.6Ghz veya denk AMD işlemci

· Bellek: 8 GB RAM

· Ekran Kartı: NVidia GTX 970/ NVidia GTX 1060 3GB/ AMD R9 290x/ AMD RX 470

· Depolama: 100 GB