Fortnite'ın yeni Marvel karakteri belli oldu!
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Fortnite'ın yeni Marvel karakteri belli oldu!

Fortnite'ın yeni Marvel karakteri belli oldu!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Fortnite evrenine bir Marvel karakteri daha ekleniyor. Disney+'ta yayınlanan yeni dizisi ile gündemden düşmeyen ikonik karakter Loki, Fortnite oyuncularıyla buluşuyor. İşte detaylar!

Fortnite ve Marvel işbirliği hız kesmeden devam ediyor. Birçok ikonik Marvel karakterini Fortnite dünyasına dahil eden Epic Games'in sıradaki eklemesi yeni dizisi ile gündemden düşmeyen Loki oldu.

Twitter'dan oyunseverler ile paylaşılan duyuruya göre, Loki'nin Temmuz ayında oyuna dahil edileceği belirtildi. Ayrıca, Twitter'da konu ile alakalı bir de poster yayınlandı.

Fortnite, Marvel ile olan bağını koparmamakta kararlı gibi görünüyor. İlk olarak 2018 yılında Avenger: Infinity War filminin önemli karakteri Thanos'u oyuna dahil eden Epic Games, bu güne kadar birçok ikonik karakteri Fortnite oyuncularıyla buluşturdu. Deadpool, Black Panther, Wolverine ve Iron Man gibi önemli karakterler oyun içerisindeki yerini koruyor.

Fortnite oyuncu sayısındaki artışını her geçen gün yükseltmek için çalışmalarına hız kesmeden devam eden Epic Games, Disney+'ta yayınlanan Loki dizisinin üstüne gündemden düşmeyen ikonik karakteri oyuna dahil etti. Ayrıca, Fortnite Crew aboneleri karaktere ait olan kozmetik ürünlere ilk günden sahip olabilecekler. Mağazada satışı olmayacak ürünler, sadece Temmuz ayı içerisinde kullanılabilecek.

Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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